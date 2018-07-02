Beşiktaş'tan bomba transfer! O isimle anlaşıldı

Beşiktaş'ın genç oyuncu Umut Nayir ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 15:37

Yaz transfer dönemi başladı, kulüpler hedeflerine koydukları isimlerle bir bir görüşmeye ve anlaşmaya başladı. Bu kapsamda Beşiktaş'tan da bomba bir haber geldi. Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Umut Nayir ile Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Bonservisi Osmanlıspor'da olan 25 yaşındaki başarılı oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini ilan etmişti.

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı dönemde takımın önemli oyuncularından olan Umut Nayir, geçen sezon 29 maçta 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi.