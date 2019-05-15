Beşiktaş'ta hoca arayışı başladı! En gözde isim o...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeniden başkan seçildikten sonra takımın başına kimin getirileceği merak konusu oldu.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 10:10

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Mircea Lucescu’yu takımın başına getirmek istediği ama yönetimde Abdullah Avcı isminin ön plana çıkaranların sayısının daha fazla olduğu ileri sürülürken, Sergen Yalçın’ın da olasılık dahilinde olduğu belirtildi.

Hangi isimler listede?

Fikret Orman’ın yeniden başkan seçilmesi sonrası hoca değişikliğine gidilip gidilmeyeceği merak konusu oldu. Öncelikli olarak hoca sorununu çözmek isteyen Beşiktaş'ın adı Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın yanı sıra Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve Okan Buruk gibi isimlerle anılıyor.

Fikret Orman’ın gözdesi; Lucescu

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Lucescu, başkan Fikret Orman'ın bir numaralı adayı. Hatta taraflar arasındaki ön görüşmede prensip anlaşmasına da varıldı. Ancak yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümü, Rumen teknik adamın 73 yaşında olması nedeniyle Abdullah Avcı ismini öne çıkarıyor. Beşiktaş'ın ligin sona ermesinin ardından Avcı ile masaya oturması bekleniyor.

Mircea Lucescu

Rumen hoca, en güçlü adaylardan birisi. Taraflar arasındaki ilk görüşmeler de olumlu sonuçlandı.

Abdullah Avcı

Beşiktaş, tecrübeli hocayla temas için Başakşehir'in ligdeki durumunun netleşmesini bekliyor.

Sergen Yalçın

Taraftar, eski yıldızını takımın başında görmek istiyor. Ancak kendisine resmi bir teklif gitmedi.

Samet Aybaba

Beşiktaş'ta 'Feda' döneminin hocası olan Aybaba, Bursa'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.

Okan Buruk

Rizespor'u ikinci yarıda şaha kaldıran 'Galatasaray orijinli' Buruk, başarısı nedeniyle gündemde.