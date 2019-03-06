Beşiktaş'ta Güneş dönemi bitiyor mu?

Beşiktaş yönetimi, sezon tamamlanmadan Şenol Güneş'le yollarını ayırabilir.

Güncellenme 06 Mart 2019 11:24

Beşiktaş’ta Şenol Güneş dönemi sezon tamamlanmadan bitebilir. Tecrübeli teknik adamın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde, 22 Mart'taki Arnavutluk, 25 Mart'taki Moldova maçlarından A Milli Takımın başında olacağı kesinleşti.

Konyaspor maçı sonrası karar verilecek

Durumun netleşmesini bekleyen Beşiktaş, Şenol Güneş hakkındaki kesin kararını Pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ardından verecek.

Gelecek sezona kadar görevi Guti üstlenecek

Beşiktaş yönetimi, Güneş’in milli takımla anlaşması sonrası, sezon sonuna kadar takımdaki görevine devam etmesi kararını almıştı. Güneş görevi bırakırsa Guti Hernandez'in teknik direktörlük görevini üstleneeği iddia edildi.

Beşiktaş yönetiminin adayları kim?

Takımın gelecek sezon kiminle çalışacağı ise henüz belli olmadı. Beşiktaş yönetiminin seçenekleri arasında Guti, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek ve Mircea Lucescu var.