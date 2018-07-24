Beşiktaş'ta Fabri bombası!

Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 17:37

Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Fabri, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Fabri için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

"Fulham gibi tarihi bir kulübe transfer olduğum için mutluyum"

İmzanın ardından Motspur Park'ta konuşma yapan Fabri, "Fulham gibi tarihi bir kulübe transfer olduğum için mutluyum. Londra'nın en eski kulübüne geldim. Premier Lig'de Fulham formasıyla oynamak büyük bir fırsat olacak. Benim için her şey çok olumlu. Kariyerimin en büyük hedeflerinden birini gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

"Fulham, Beşiktaş'tan Fabri'yi resmen transfer etmiştir"

Fulham'ın sahibi Tony Khan ise, "Fulham, Beşiktaş'tan Fabri'yi resmen transfer etmiştir. Transfer dönemindeki en kritik ve önemli hedeflerimizden biri Fabri'nin transferiydi. Hem scout raporları, hem de bilgileri çok güçlüydü. Olağanüstü bir kaleciyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan harika bir kaleci. Ayrıca, kaleci antrenörümüz Jose Sambade, geçmişte onunla birlikte çalışmış ve bize de çok olumlu bir rapor verdi." yorumunu yaptı.