Beşiktaş'ta dövizden TL'ye geçiş krizi

Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, zaten maddi sıkıntıda olan takımın TL'ye geçiş talebine olumlu cevap vermedi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 10:28

Son günlerde büyük bir maddi sıkıntı içinde olan Beşiktaş’a bir darbe de oyuncusu Tolgay Arslan’dan geldi.

Türk vatandaşlarının yanında başka bir ülke ile bağı bulunan yani çifte vatandaş olan oyuncular, Beşiktaş’a zor günler yaşatıyor.

TL’ye geçmek istemediler

Dövizden, TL’ye geçmek istemeyen oyunculardan olan Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup da UEFA'ya gönderilen "Borçsuzluk" kağıdına imzasını koymadı. Tolgay sadece bununla da yetinmeyerek TFF nezdinde ihtarname gönderdi.

Bedelsiz serbest kalabilir

Geçmiş dönem alacaklarını 30 güç içinde almak için noter aracılığıyla TFF’ye başvuran Beşiktaşlı futbolcuya, ödeme yapılmazsa bedelsiz serbest kalacak. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 28. maddesine göre, ödeme alamayan futbolcuların 7 gün içinde fesih hakkının bulunduğu belirtiliyor.