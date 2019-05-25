Beşiktaş'ta adeta veda gecesi yaşandı!

Beşiktaş'ta ligin son maçında adeta veda gecesi yaşandı. İşte takımdan ayrılan isimler...

Güncellenme 25 Mayıs 2019 13:29

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Maçı, 3-2 kazanarak ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş’ta veda gecesi yaşandı.

Güneş, milli takıma uğurlandı

Dört yıldır Beşiktaş’ın başında olan teknik direktör Şenol Güneş alkışlarla milli takıma uğurlanırken, Quaresma'nın da aralarında bulunduğu 5 futbolcu da siyah-beyazlı takıma dün gece veda etti.

Quaresma’ya veda

Sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Adriano ve dün oyundan çıkarılınca direkt olarak soyunma odasına giden Quaresma siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

Neden ıslıklandı?

Ayrıca Portekizli futbolcunun ara ara ıslıklanması dikkatlerden kaçmadı.

Başka isimler de veda edecek

Öte yandan Kartal'da operasyonun devam edeceği, Lens ve Larin gibi isimlerle de yolların ayrılacağı belirtildi.