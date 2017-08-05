Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi Oğuzhan
Geçtiğimiz sezon Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı formayı artık Oğuzhan Özyakup giyecek.
Beşiktaş, 2017-18 sezonunda futbolcuların giyeceği forma numaralarını açıkladı.
Siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, geçtiğimiz sezon Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı formayı artık Oğuzhan Özyakup giyecek.
Oğuzhan geçtiğimiz yıl 15 numaralı formayı giyiyordu.
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forma numaraları:
3- Adriano
22- Aras Özbiliz
13- Atiba
33- Atınç
8- Babel
32- Beck
71- Boyko
88- Caner
23- Cenk
1- Fabri
14- Fatih
77-Gökhan Gönük
55- Gökhan Töre
54- Hüseyin
4- Milosevic
2- Mitrovic
20- Necip
9 -Negredo
10- oguzhan
15- Orkan
19- Pedro
11- Mustafa Pektemek
5- Pepe
7- Quaresma
70- Sedat
94- Talisca
29- Tolga Zengin
18- Tolgay
6- Tosic
97- Utku