Beşiktaş'ta 10 numaranın sahibi Oğuzhan

Geçtiğimiz sezon Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı formayı artık Oğuzhan Özyakup giyecek.

Güncellenme 05 Ağustos 2017 15:04

Beşiktaş, 2017-18 sezonunda futbolcuların giyeceği forma numaralarını açıkladı.

Siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, geçtiğimiz sezon Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı formayı artık Oğuzhan Özyakup giyecek.

Oğuzhan geçtiğimiz yıl 15 numaralı formayı giyiyordu.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forma numaraları:

3- Adriano

22- Aras Özbiliz

13- Atiba

33- Atınç

8- Babel

32- Beck

71- Boyko

88- Caner

23- Cenk

1- Fabri

14- Fatih

77-Gökhan Gönük

55- Gökhan Töre

54- Hüseyin

4- Milosevic

2- Mitrovic

20- Necip

9 -Negredo

10- oguzhan

15- Orkan

19- Pedro

11- Mustafa Pektemek

5- Pepe

7- Quaresma

70- Sedat

94- Talisca

29- Tolga Zengin

18- Tolgay

6- Tosic

97- Utku

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