Beşiktaş'la yolları ayıran Pepe, eski takımına dönüyor

Beşiktaş'la olan sözleşmesini geçen hafta karşılıklı olarak fesheden Pepe, eski takımı Porto'ya dönme kararı aldı.

Güncellenme 05 Ocak 2019 14:27

Geçen haftalarda Beşiktaş’la olan sözleşmesi karşılıklı olan feshedilen ve bonservisini alan Portekizli savunma oyuncusu Pepe’nin yeni adresi belli oldu. Monaco’nun da talip olduğu Pepe’nin ülkesine döneceği belirtildi.

Portekiz’de yayın yapan Record’un haberine göre; Pepe'nin menajeriyle görüşme gerçekleştiren Portolu yöneticiler, tecrübeli stoper için teklifini iletti.

Ülkesine dönmek isteyen Pepe’nin Porto’nun teklifine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde resmi imza atacağı belirtildi.

Porto’dan Real Madrid’e 2007’de transfer olan Pepe, bu transferin resmiyet kazanması durumunda 12 sene sonra eski takımına geri dönmüş olacak.