Beşiktaş'ın yeni teknik adamı o isim olabilir

Bayern Münih’le yolları ayırma noktasında olan Hırvat teknik direktör Niko Kovac, Beşiktaş'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 09 Mart 2019 09:42

Alman liginin iddialı takımlarından olan Bayern Münih’le yolları ayırma noktasında olan Hırvat teknik direktör Niko Kovac, takımdaki durumunun belli olmasından sonra Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş, Niko Kovac’la masaya oturacak

Milli Takım’ın başına geçeceği kesinleşen Şenol Güneş’in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aday listesinin başına Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'ı koymuştu. Hırvat hoca ile yapılan ilk temas nabız yoklama şeklinde geçerken taraflar sezon sonunda masaya oturmak için sözleşti.

Haziran ayı için randevu verdi

Sabah'ta yer alan göre; Bayern Münih'le hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir dönemden geçen Kovac, Beşiktaş'a haziran ayına randevu verdi. Eintracht Frankfurt'ta yakaladığı müthiş başarının ardından Bayern Münih'in başına geçen Niko Kovac, Bundesliga'nın ilk yarısında hayal kırıklığı yaratsa da takımı toparlamayı başardı ve şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Takımdaki geleceği ne zaman netleşecek

Alman devi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da deplasmanda Liverpool'la 0-0 berabere kalarak yarı final için iddialı duruma geldi. 47 yaşındaki teknik adamın Bayern Münih'teki geleceği, iki kulvarda alınan sonuçlara göre netlik kazanacak.