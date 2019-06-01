Beşiktaş'ın yeni teknik adamı belli oldu
Beşiktaş, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdi.
Beşiktaş, Şenol Güneş’in A Milli Takım’ın başına geçmesi sonrası Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.
Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Siyah-beyazlıların "Şimdi Av zamanı" başlıklı açıklamasında "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
“Hoş geldin Abdullah Avcı"
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından ise "Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı" paylaşımı yapıldı.