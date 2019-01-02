Beşiktaş'a Vida için 4 teklif

Dünya Kupası'nın başarılı futbolcuları arasında yer alan Vida için Beşiktaş'a teklifler gelmeye başladı.

Güncellenme 02 Ocak 2019 12:04

Dünya Kupası’nda sergilediği başarılı performansla transferin gözde ismi olan Domagoj Vida için Ocak ayında da Beşiktaş'a teklifler gelmeye başladı.

Vida için dudak uçuklatan rakam

Hırvat basınında yer alan habere göre, Fulham ve Monaco dışında West Ham ile Everton da Vida için devreye girdi. Beşiktaş yönetimine dolaylı yoldan teklif yapıldığı öğrenilirken, siyah beyazlı yönetimin ise 10 milyon eurodan aşağı bir fiyata Vida'yı satmama kararı aldığı kaydedildi. West Ham, Monaco, Fulham ve Everton arasında en ciddi teklifi yapacak takımlardan biri ise Fulham olarak gösterildi.

Dünya Kupası’nda yıldızı parladı

Geçen sezon devre arası transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz transfer edilen Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 1884 dakika performans gösterdi. Gol ya da asist katkısı bulunmayan Hırvat stoperin Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki defans oyuncusu yaz döneminde Dünya Kupası'nda milli takımın değişmez ismi olarak dikkat çekmişti.