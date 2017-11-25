Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Beşiktaş zorlu geçen mücadelede Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Güncellenme 25 Kasım 2017 19:03

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Mücadele öncesi Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe kasığında ağrıhissettiği gerekçesi ile ilk 11'den çıkartıldı yerine Necip Uysal dahil edildi.

Direkten döndü

Mücadelenin 7. dakikasında ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornere Sadik Ciftpinar tiyi yükseldi güzel de bir kafa vuruşu yaptı fakat direk gole izin vermedi.

Beşiktaş uzun toplarla etkili olmaya çalıştı

Siyah-Beyazlılar defansta iyi olan rakiplerini kanat varyasyonları ile aşamayınca uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

İlk yarının son bölümünde Malatyaspor etkili geldi

İlk yarının son bölümlerine ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor etkili geldi. Hızlı gelişen Sarı-Kırmızılı ekibin atağında Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin hemen üzerinden auta gitti.

Kalan dakikalarda da skor değişmeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya Beşiktaş iyi başladı

50. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un sert şutu defanstan sekti ve mutlak bir gol pozisyonu kaçmış oldu.

Malatyaspor gole çok yaklaştı

Sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortaya Khalid Boutaib müthiş yükseldi ama çok yakın mesafeden topu auta gönderdi.

Quaresma'nın yerine Negredo oyunda

Karşılaşmanın 58. dakikasında Portekizli Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna golcü futbolcu Alvaro Negredodahil oldu.

Necip de sakatlandı

Karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında kasığında ağrı hissettiği için ilk 11'den çıkartılan Pepe'nin yerine dahil olan Necip Uysal 71. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Necip'in yerine oyuna genç futbolcu Fatih Aksoy dahil oldu.

Negredo'nun kafası direkten dışarı çıktı

Mücadelenin 84. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Oğuzhan Özyakup mükemmel bir orta kesti. Alvara Negredo yükseldi kafayı da vurdu fakat meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.