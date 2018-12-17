Beşiktaş ve Trabzonspor'un berabere kaldığı maçta neler yaşandı?

Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı.

Güncellenme 17 Aralık 2018 12:08

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Heyecanlı maç 4 gole sahne olurken, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karadeniz ekibi maça etkili başladı

Bu sezon Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de yenen Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı da maça etkili başladı. Maçın son derece hızlı başlayan ilk yarısında ilk ve tek golü Trabzonspor attı.

İlk yarı Trabzonspor’un üstünlüğü ile bitti

İlk yarının son dakikasında topu ceza sahasında önünde bulan Rodallega, kaleci Karius'u geçerek meşin yuvarlığı boş ağlara gönderdi. İlk yarı bu golle Trabzonspor’un üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı da ilk golü Karadenizli ekibi attı

İkinci yarıya da etkili başlayan Trabzonspor, 47. dakikada enfes bir golle skoru 2-0’a çıkardı.

Beşiktaş’tan ilk gol

Beşiktaş kendi sahasında kullandığı taç atışı sonrası baskıyla topu kapan Onazi'nin içeri girerken pasını çıkardığı Nwakaeme, ceza alanı ön çizgisinden mükemmel bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı.

Kontrol Beşiktaş’a geçti

2-0’lık skordan sonra oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş’a geçti. Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün oyuna girmesiyle sağlı-sollu ataklarını artıran siyah-beyazlılar, 57. dakikada Onazi'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.

67. dakikada Beşiktaş'ın Dorukhan'la bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç 2-2 berabere bitti

Karşılaşmada son sözü Beşiktaş söyledi. Mücadelenin 90+5. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşuyla skora denge geldi. Yılın son derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'la Trabzonspor 26'şar puana yükseldi.