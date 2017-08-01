Beşiktaş TFF'nin teklifiyle ilgili konuştu

Beşiktaş Spor Kulübü TFF'nin teknik adam Şenol Güneş'e olan teklifi hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 01 Ağustos 2017 10:15

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e milli takım teknik direktörlüğü için yapılan teklif hakkında kararını belirtti.



Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e milli takım teknik direktörlüğü için yapılan teklif hakkında kararını belirtti.



Öncelikle Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş’in adının geçmesinden tüm camiamızın onur duyduğunu bir kez daha dile getirmek isteriz.

Milli Takım hepimizin Milli Takımı'dır. Milli Takımımız'ın başarısı hepimizin başarısıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkanımız Sayın Fikret Orman’ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş’e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur.



