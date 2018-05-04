Beşiktaş sahaya çıkmadı, hakem maçı iptal etti

Beşiktaş, çıkan olaylar sebebi ile iptal olan Fenerbahçe derbisinin devam maçına çıkmadı.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 09:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar nedeni ile yarıda kalan ve TFF tarafından kaldığı yerden devam kararı verdiği Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlılar çıkmadı. Maçın hakemi Mete Kalkavan tekrar tatil kararı vermek zorunda kaldı.

TFF'nin aldığı karara uymayan Beşiktaş, daha önce maça çıkamayacağını açıklamıştı. Bu sabah saat 10.00'da ise Kadıköy'deki maça çıkmayarak kararının arkasında durduğunu gösterdi. Beşiktaş'ın maça gelmemesi sonrası 15 dakika boyunca sahaya bekleyen hakem Kalkavan, maçı tekrar iptal etti.

Kalkavan'ın verdiği iptal kararı sonrası TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı hakkında bir karar verecek. İddiaya göre TFF, Beşiktaş'ı hükmen yenik sayacak ve siyah-beyazlılar gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamayacak.