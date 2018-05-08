Beşiktaş, Kayserispor'la Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 15:21

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano'dan geldi. Öte yandan Beşiktaş'ta Dusko Tosic 61. dakikada, Kayserispor'da ise Umut Bulut 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise üst üste 3. mağlubiyetinin ardından 44 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.