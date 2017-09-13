Beşiktaş, Porto'yu mağlup etti!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Güncellenme 13 Eylül 2017 23:46

Estadio do Dragao Stadı'ndaki maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş, henüz 13. dakikada golü buldu. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Talisca ceza alanı içerisinde kafayı vurdu ve topu ağlara göndermeyi başardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren diğer golü ise mücadelenin 28. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Milli yıldız ceza alanı dışından sert bir vuruş yaptı ve tecrübeli file bekçisi Casillas'ı avladı. Karşılaşmada son sözü ise 85. dakikada Babel söyledi.

İkinci yarıda Quaresma'nın yerine oyuna dahil olan Negredo'nun pasına hareketlenen Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Porto'nun tek sayısı ise Alex Telles'in kullandığı köşe vuruşunda topun Tosic'e çarpıp ağlarla buluşmasıyla geldi. Öte yandan 19. dakikada ise Porto'nun atağında Oliver Torres'in şutu direkten döndü.

Fikret Orman, Barcelona'dan geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman bir gün önce Barcelona-Juventus maçını izledikten sonra Porto’ya geldi. Asbaşkan Umut Güner ile maça gelen Orman karşılaşmayı beraber izledi.



Aboubakar, Beşiktaş kampını ziyaret etti

Cezası nedeniyle Porto kadrosundan çıkartılan Aboubakar eski takımı Beşiktaş kampını ziyaret etti. Türkiye’yi sevdiğini ve özlediğini belirten Aboubakar takım arkadaşları ile hasret giderdi.

Tolgay Arslan hastalandı

Porto maçı öncesi soğuk algınlığı nedeniyle ateşi çıkan Tolgay Arslan maç sabahı kadrodan çıkartıldı.

50 kişilik Türk taraftar izledi

Porto-Beşiktaş maçını Türkiye’den gelen 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil eşleri ve çocukları ile birlikte toplam 50 kişilik Türk taraftar grubu izledi.

Gençler 5-1 mağlup

Centro de Treinos e Formação Desportiva’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin, Rdıvan, Ege, Alpay, Kerem, Yusuf, Erdem, Oğuzhan, Mertcan, Bülent ve Muhammed ile başladı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan Beşiktaş, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş’ın tek golünü Queiros kendi kalesine attı.