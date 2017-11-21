Beşiktaş-Porto maçında muhtemel 11'ler

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek.

Güncellenme 21 Kasım 2017 10:02

Beşiktaş, bu akşam 20.00'de Şampiyonlar Ligi'nde evinde Porto'yu ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.

Porto: Jose, Marcano, Alex Telles, Felipe, Herrera, Brahimi, Pereira, Andre, Danilo, Corona, Aboubakar.

Siyah-beyazlı ekip, grubun ilk mücadelesinde rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İyi başlangıcını sonraki karşılaşmalara taşıyan Beşiktaş, ardından Leipzig'e 2-0 ve Monaco'ya 2-1 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı takım, son olarak Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Beraberlik de yetecek

Gruptan çıkmak için Beşiktaş'a beraberlik de yetecek.

Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

Yenilse bile gruptan çıkma şansı var

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Puan rekoru için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak.

Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.

Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart sınırında

Beşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor.

Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek.

Porto'da ise 2'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor.

Aboubakar, eski takımına karşı

Porto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek.

2016-2017 sezonu başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 kez fileleri havalandırmıştı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak.

Porto ile Beşiktaş arasında oynanan ilk maçta forma giymeyen Aboubakar, karşılaşma sonrası galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncuları soyunma odasında ziyaret ederken, tavırlarıyla Portekiz ekibinin tepkisini çekmişti.

Aboubakar, Porto formasıyla bu sezon Portekiz liginde 9 ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle etkili bir performans ortaya koyuyor.