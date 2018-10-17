Beşiktaş, Pepe'yi gözden çıkardı!

Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde Pepe'yi elden çıkaracağı belirtildi.

Güncellenme 17 Ekim 2018 13:39

Adı Katar ve Çinli kulüplerle anılan ve sezon öncesinde de Porto’nun gündemine gelen Pepe’nin Beşiktaş’tan gönderileceği iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin, 35 yaşındaki stoperi, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde elinden çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Yıllık ücretten kurtulmak istiyorlar

Sabah’ın haberine göre, Başkan Fikret Orman ve ekibinin, sözleşmesi 30 Haziran'da biten Pepe'yi satarak hem mali kaynak yaratmayı hem de oyuncunun yıllık 5 milyon euroyu bulan yıllık ücretinden kurtulmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Yerine başka bir oyuncu alınacak mı?

Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkiinde sadece Domagoj Vida ve Enzo Roco kalacağı için Beşiktaş'ın yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu.