Beşiktaş Orkan Çınar'ı renklerine bağladı

Beşiktaş Gaziantepspor'un genç yeteneği Orkan Çınar transferini tamamladı.

Güncellenme 24 Temmuz 2017 20:06

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak, "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Açıklamada, transferin detaylarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde ise Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar ile asbaşkan Umut Güner'in birlikte fotoğrafları paylaşıldı.