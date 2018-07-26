Beşiktaş, o ismi renklerine bağladı!

Beşiktaş, Osmanlıspor'un genç oyuncusu Umut Nayır ile anlaştı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 17:20

Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak top koşturan daha sonra da Osmanlıspor’a dönen 25 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TL üzerinden ödeme yapılacak

Yarın kontrolden geçecek olan Umut Nayır, daha sonra da siyah-beyazlı ekibe katılacak. Beşiktaş’ın genç oyuncuya TL üzerinden ödeme yapacağı ileri sürüldü.

4 yıllık sözleşme imzalandı

Haber1903'ün iddiasına göre, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Umut Nayır'a ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeme yapılacak, geri kalan 3 yılda ise artarak 2 milyon TL ile son bulacak.