Beşiktaş, Monaco ile berabere kaldı!

Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Monaco ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı.

Güncellenme 01 Kasım 2017 22:56

Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Beşiktaş sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti.

Monaco'nun golü son dakikada geldi

Gruptan çıkma yolunda son derece kritik olan maça temsilcimiz iyi başlayan taraf oldu. Beşiktaş önde baskı kurarken, Monaco oyunu kendi sahasında kabul etti.

İlk 45 dakikadaki tek golü Monaco attı. Ceza sahası üzerinde topla buluşan Lopes, sol ayak içiyle yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerimize gönderdi.

Lopes'e Cenk'le cevap verdik

İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcimiz Beşiktaş maça dengeyi getiren golü erken buldu. Ceza sahasında rakibini geçtikten sonra yerde kalan Quaresma siyah-beyazlı ekibe penaltı kazandırdı. 53. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin geri kalan dakikalarından başka gol olmadı ve maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz Beşiktaş, Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Leipzig Porto'yu yenerse tur atlıyoruz

Beşiktaş sahasında Monaco'yla 1-1 berabere kalarak puanı 10'a çıkardı, Fransız ekibi ise 2 puana yükseldi. Grubun diğer maçı TSİ 22:45'te başlayacak ve 4 puanlı Leipzig'in 3 puanlı Porto'yu yenmesi halinde Beşiktaş adını son 16 turuna yazdıracak.