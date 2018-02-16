Beşiktaş, Konya'da puan kaybetti!

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor evinde ağırladığı Beşiktaş ile berabere kaldı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 23:37

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip hem zirve yarışında yara aldı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi iki yıldızını kart cezası nedeniyle kaybetti.

İlk yarı

İlk yarıya çok iyi başlayan Beşiktaş, son zamanların formdaki ismi Talisca'nın girdiği poizyonlarla gol sinyali verdi. 27. dakikada Babel'in ceza sahası dışından çektiği şutta top, Atiba'ya çarpıp ağlarla buluştu. Bu golden sonra Vagner Love ile mutlak bir golü kaçıran Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 öne geçti. İlk yarı sonlarında Konyasporlu oyuncu Jahovic'in attığı gol hakem tarafından faul gerekçesi ile iptal edildi. Siyah beyazlı oyuncu Pepe ise 39. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

İkinci yarı

Maçın ikinci yarısında, Beşiktaş'ın üstünlüğü istediği gibi iyi gitmedi. Fofana'nın oyuna girmesiyle hareketlenen ev sahibi takım Beşiktaş kalesine etkili gelmeye başladı. 60. dakikada Konyaspor'un flaş transferlerinden Adis Jahovic sahne çıktı ve bu sezon 15. golünü Beşiktaş ağlarına yolladı. Golün şokunu atlatmaya çalışan Beşiktaş, Talisca ve Lens ile girdiği net fırsatları değerlendiremedi. 82. dakikada ise adeta maçın kırılma anı yaşandı. Konyaspor üst üste 2 net pozisyon yakaladı. Önce Jahovic karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fabri'yi geçemedi, ardından Hadziahmetovic'in vuruşunu Pepe çizgiden çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.