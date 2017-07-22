Beşiktaş kombine fiyatlarında birçok Avrupa kulübunü geride bıraktı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2017-2018 sezonu için satışa sunulan kombine bilet fiyatlarında birçok Avrupa kulübünü geride bıraktı.

Güncellenme 22 Temmuz 2017 16:40

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2017-2018 sezonu için satışa sunulan kombine bilet fiyatlarında birçok Avrupa kulübünü geride bıraktı.

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarına 1. torbadan katılarak turnuvada Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk'in sezonluk kombine bilet fiyatları belli oldu.

VIP salon ve loca haricindeki en pahalı kombine bilet kategorisinde Beşiktaş, geçen sezon liglerinde mutlu sona ulaşan Bayern Münih, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk'i geçti.

2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak, kupayı toplamda 12. kez müzesine götürme başarısı gösteren İspanyol temsilcisi Real Madrid'in loca haricindeki en pahalı kombine bileti 2 bin 384 eurodan (9 bin 802 lira) satışa sunulurken, Şampiyonlar Ligi'nin finalisti İtalyan ekibi Juventus'un en pahalı kombine biletinin fiyatı bin 795 euro (7 bin 388 lira) olarak belirlendi.

Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Galli sağ kanat oyuncusu Gareth Bale gibi birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran yıldızlar topluluğu Real Madrid'i, sahası Santiago Bernabeu'da bir sezon boyunca izlemek için en az 145 euroyu (596 lira) gözden çıkarmak gerekiyor.

Geçen sezon Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern Münih, yeni sezon kombine bilet fiyatlarını internet sitesinde paylaştı.

Kadrosunda Alman kaleci Manuel Neuer, Fransız kanat oyuncusu Franck Ribery, Hollandalı milli futbolcu Arjen Robben ve Polonyalı golcü Robert Lewandowski gibi yıldızlara yer veren ve son olarak bu ay Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i de renklerine bağlayan Bavyera ekibinin iç saha maçlarını Allianz Arena'da izlemek isteyen taraftarlar en az 80 euro (329 lira) ödemek zorunda.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, engelli tribününde maç izleme bedelinin 80 euro olduğu 68 bin koltuk kapasiteli Allianz Arena'daki en pahalı kombine bilet 750 euro (3 bin 86 lira) karşılığında satın alınabiliyor.

İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde geçen sezon İngiltere Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Chelsea'nin yaptığı açıklamada en pahalı tribün bileti bin 250 sterlin (5 bin 723 lira) karşılığında satışa sunulurken, en ucuz kombine biletin fiyatı ise 285 sterlin (bin 305 lira) olarak belirlendi.

VIP bölümündeki en hesaplı kombine biletin 2 bin 795 sterlin (12 bin 805 lira) artı KDV olduğu Stamford Bridge'deki ikramsız ve loca haricindeki tüm kombine biletlerin tükendiği ifade ediliyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 sezonun şampiyonu Juventus'un en pahalı kombine biletinin fiyatı bin 795 euro (7 bin 388 lira) olarak kaydedildi.