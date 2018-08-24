Beşiktaş, Karius'u bombası

İspanyol kalecisi Fabri'yi satan Beşiktaş, Karius'u renklerine bağladı.

Güncellenme 24 Ağustos 2018 21:24

İspanyol kalecisi Fabri'yi sattıktan sonra yeni file bekçisi arayan Beşiktaş, Karius'u renklerine bağladı. Öte yandan Beşiktaş, Twitter hesabının kapak fotoğrafını Karius ile güncelledi.

Siyah Beyazlılar, alışılagelmişin dışında bir yöntemle transferi Twitter hesabının kapak resmini değiştirerek duyurdu. 2 yıllık kiralık gelen Alman oyuncu için Beşiktaş, Liverpool'a 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Karius’un kısa süre içinde İstanbul’a gelerek kendisini 2 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a bağlayacak imzayı atacak. Alman kalecinin satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olarak belirlendi.

2016 yılında Liverpool'a transfer olan Karius, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği talihsiz golle hafızalara kazınmıştı.