Beşiktaş için zorlu seri başlıyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor.

Güncellenme 08 Eylül 2017 09:48

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 toplayan siyah-beyazlı ekip, milli aranın ardından Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 17.00'de Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Adriano ve Gökhan Gönül sakat

Siya-beyazlı ekipte Kardemir Karabükspor maçı öncesi Adriano Correia ile Gökhan Gönül'ün sakatlığı bulunuyor.

Sezohn öncesi ameliyat edilen Gökhan Gönül henüz takıma katılamazken, Adriano'nun ise sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedavisi sürüyor.

Kardemir Karabükspor karşısında kadroyu ağırlıklı olarak bozmaması beklenen teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun son durumuna göre ilk 11'i şekillendirecek. Yeni transferlerden Pepe'yi şu ana dek ilk 11'de görevlendiren tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül ve Adriano'nun sakatlığı nedeniyle sağ bekte arayış içinde olacak. Adriano'nun oynamaması halinde Güneş'in bu bölgede Atiba Hutchinson ve Necip Uysal ikilisinden birine görev vermesi bekleniyor. Hutchinson'un sağ bekte oynaması halinde Gary Medel, ilk 11'de şans arayacak.

Zorlu seri başlıyor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçıyla eylül ayındaki zorlu maç serisine başlayacak.

Bu ay içindeki ilk maçını Kardemir Karabükspor ile yapacak siyah-beyazlı takım, 13 Eylül Çarşamba günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, 23 Eylül'de ise Fenerbahçe ile derbi mücadelesi verecek. Beşiktaş, zorlu seriyi 26 Eylül'de Leipzig maçıyla tamamlayacak.