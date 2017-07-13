Beşiktaş heyeti Fikret Orman önderliğinde UEFA'da

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman ve kulübün yöneticilerinden oluşan heyet İsviçre'de bulunan UEFA merkezine gitti.

Güncellenme 13 Temmuz 2017 14:00

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kulüp avukatlarından Koray Akalp'in, İsviçre'de UEFA merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, 13 Nisan'da Fransa'da oynanan Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili kulüp görüşlerini UEFA Disiplin Kurulu'na aktaracağı bildirildi.

UEFA, Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki kulübe de 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermiş, bu süre içerisinde benzer bir ihlalin yaşanması durumunda cezanın uygulanacağını duyurmuştu.

AA