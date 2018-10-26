Beşiktaş, Genk'e mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Belçika'nın Genk ekibine sahasında 4-2 mağlup oldu.

Güncellenme 26 Ekim 2018 09:11

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip maç sonunda Genk’e 4-2 mağlup oldu.

Caner Erkin’den inanılmaz hata

Beşiktaş’ın karşılaşmadaki gollerini, 74. dakikada ve 86. dakikada Vagner Love attı. Genk'e Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 69. dakikada Mbwana Samatta, 81. dakikada Dieumerci Ndongala ve 83. dakikada kendi kalesine Caner Erkin kaydetti.

Beşiktaş 3 puanda kaldı

Bu skor sonrası Beşiktaş, 3 puanda kalırken, Genk’in puanı 6 oldu. Grubun 4. haftasında Beşiktaş, Belçika deplasmanında Genk ile karşı karşıya gelecek.