Beşiktaş, Galatasaray'a büyük fark attı!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Güncellenme 02 Aralık 2017 23:06

Süper Lig'de 14. haftada Beşiktaş, kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı. Kara Kartal Cenk, Tosic ve Negredo'nun golleri ile Galatasaray'ı 3-0 yenerek zirve hedefine bir adım daha yaklaştı.

İlk yarı

İlk dakikalarda baskın oynayan Beşiktaş, istediği golleri bir türlü atamadı. Galatasaray'ın da iyice bastırması rekabeti iyice kızıştırdı.

İki takımında penaltı beklediği anlarda Oğuzhan'ın poziyonu maça damgasın vurdu. Fernando ile girdiği mücadelede yere düşen Oğuzhan penaltı bekledi ama istediği olmadı. Beşiktaşlılar ise Fırat Aydınus'un verdiği bu karara uzun süre itiraz etti.

İkinci yarı

İkinci yarıya golle başlayan Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün 46. dakikada yaptığı ortada Muslera topu elinden kaçırdı, Cenk Tosun topu boş kaleye gönderdi.

Atılan bu golden sonra daha etkili oynayan Beşiktaş, 70. dakikada Tosic'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 90. dakika Negredo'dan geldi. Atılan bu golle Beşiktaş, Galatasaray'ı kendi evinde 3-0 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.