Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi merak edilenler

Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı dev derbinin saati ve yayınlancağı kanal belli oldu.

Güncellenme 02 Aralık 2017 11:00

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş, Vadofone Park'ta Galatasaray'ı ağırlıyor. Yılın son derbisi olacak bu maç 19:30'da başalayacak ve hakem Fırat Aydınus olacak. Dev karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

Son iki yıldır şampiyon olan Beşiktaş 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah Beyazlı ekip 23 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde averajda ise 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig'de yapılacak bu derbi ile 342. kez karşılaşmış olacaklar. 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan ezeli rekabette, 341 maçın 120'sini Galatasaray, 108'ini Beşiktaş kazandı, 113 kez ise berabere kalındı.

İki takımın muhtemel 11'leri:

Beşiktaş

Fabri, Gökhan, Tosic, Pepe, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk



Galatasaray

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Yasin, Rodrigues, Gomis