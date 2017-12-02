Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi merak edilenler
Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı dev derbinin saati ve yayınlancağı kanal belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş, Vadofone Park'ta Galatasaray'ı ağırlıyor. Yılın son derbisi olacak bu maç 19:30'da başalayacak ve hakem Fırat Aydınus olacak. Dev karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.
Son iki yıldır şampiyon olan Beşiktaş 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah Beyazlı ekip 23 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde averajda ise 4. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig'de yapılacak bu derbi ile 342. kez karşılaşmış olacaklar. 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan ezeli rekabette, 341 maçın 120'sini Galatasaray, 108'ini Beşiktaş kazandı, 113 kez ise berabere kalındı.
İki takımın muhtemel 11'leri:
Beşiktaş
Fabri, Gökhan, Tosic, Pepe, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk
Galatasaray
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Yasin, Rodrigues, Gomis