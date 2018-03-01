Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gergin anlar!

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynan Ziraat Türkiye Kupası maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı.

Güncellenme 01 Mart 2018 22:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan çeyrek finalin ilk maçında 2. yarı olaylı başladı.

Quaresma kırmızı kart gördü

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Ricardo Quaresma ile Josef de Souza arasında 52. dakikada gergin anlar yaşandı. Tam bu sırada Josef de Souza yere düştü. Maçı yöneten Fırat Aydınus, rakibine dirsek attığı gerekçesi ile Quaresma'ya kırmızı kart gösterdi.

Pepe ile Volkan Demirel arasında gerginlik çıktı

Quaresma gördüğü kırmızı karttan sonra çok sinirlendi. Yerde yatan Josef de Souza'nın yanına giderek tepkisini dile getirdi. Oyuncuyu uzaklaştırmak isteyen Pepe ile Volkan Demirel arasında da kısa süreli bir sürtüşme yaşandı. Olay yerine gelen Mehmet Ekici, Pepe'yi ittiği iddiası ile sarı kart gördü.

Yedek oyuncular sahaya girdi

Yaşanan gerilim dolu anlarda yedek kulübelerindeki futbolcular sahaya girerek sinirlenen futbolcuları yatıştırmaya çalıştı. Olayın ardından sahaya giren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, halihazırda sarı kartı olan Volkan Demirel'i olay yerinden uzaklaştırdı.