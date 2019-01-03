Beşiktaş, Fabri'yi unutamadı

Karius'tan istediği verimi alamayan Beşiktaş, daha önceki sezonlarda kalesini koruyan Fabri'nin peşinde.

Güncellenme 03 Ocak 2019 11:03

Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius’tan istediği verimi alamayan Beşiktaş, Fabri’nin peşine düştü. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’ta file bekçiliği yapan ve sezon başında İngiltere'nin Fulham takımına giden 31 yaşındaki Fabri’yi kiralık olarak yine gelebilir.

İngiliz takımda aradığını bulamayan Fabri, ligde yalnızca iki maçta kaleyi korudu. Kulübü Fulham herhangi bir bedel istemeden kiralamaya onay verirse Fabri yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.

Çapkınlıkları ile magazin gündeminden düşmeyen Karius’tan memnun olmayan Şenol Güneş, Fabri’nin kiralık olarak Beşiktaş’a gelmesine sıcak bakıyor.