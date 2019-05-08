Beşiktaş, dünyada ses getirecek protesto için kolları sıvadı!

Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ın Galatasaray maçında verdiği kararlar için büyük bir protesto hazırlıyor.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 11:46

Beşiktaş büyük bir protestoya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında, hakem Bülent Yıldırım’ın verdiği kararlara çok öfkeli.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin, Alanyaspor maçında büyük bir protesto yapılmasının hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbide Teknik Direktör Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı madde sonrası maç tatil edilmişti.

Sessiz çığlık protestosu

Fenerbahçe'nin hükmen mağlubiyeti beklenirken maçın kaldığı yerden tekrar edilmesine karar verilmesi üzerine siyah-beyazlılar karşılaşmaya çıkmamış ve tarihî bir protestoya imza atmıştı. Önümüzdeki pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Alanyaspor maçında ise sessiz çığlık protestosu planlanıyor.

Dünyada ses getirecek

Galatasaray derbisi sonrası MHK'ya gidip hakemi şikâyet etme konusunda "Neyi değiştirecek ki?" şeklinde bir açıklama yapan Başkan Fikret Orman'ın, ekibiyle yaptığı toplantıda, dünyada bile ses getirecek bir tepkide bulunmak istediği öğrenildi. Uzun süren toplantı sonucunda sessiz protesto fikrinde anlaşıldı. Buna göre pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının başlama düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular hareketsiz kalacak.

Bülent Yıldırım tepkisi

Böylelikle Bülent Yıldırım'ın derbideki yönetimine bütün Türkiye'nin canlı olarak seyredebileceği şekilde bir tepki gösterilmiş olacak. Vodafone Park'ta son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında da çocuk istismarına karşı bir dakikalık protestoda bulunulmuştu.