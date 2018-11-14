Beşiktaş, devre arası etli pilav yiyen Tolgay hakkında kararını verdi

Beşiktaş, devre arasında etli pilav yerken yakalanan Tolgay'ı kadro dışı bıraktı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 16:34

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde maaşının döviz olarak kalmasını isteyen ve devre arası etli pilav yediği iddia edilen Tolgay Arslan’ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır” denildi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakaladı. Bunu gören Güneş adeta çılgına döndü. Tolgay’ın ise kendini, “Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadeleri ile savunduğu ortaya çıktı.