Beşiktaş dev transfer için İspanya yolunda

Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Negredo transferini bitirmek için bu gece İspanya'ya gidiyor.

Güncellenme 01 Ağustos 2017 22:29

Beşiktaş yönetimi Alvaro Negredo transferini tamamlamak için İspanya'ya gidiyor. Asbaşkan Umut Güner, Negredo'nun bonservisini almak için yarın Valencia Kulübü yetkilileri ile görüşecek.

Beşiktaş, Alvaro Negredo'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Umut Güner, Negredo transferini tamamlamak için İspanya'ya gidiyor.

İlk olarak İspanyol oyuncuyu kiralamak için temaslarda bulunan yönetim, Valencia ile Negredo'nun bonservisini almak için masaya oturacak.

İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından anlaşma sağlanması halinde, İspanyol futbolcu Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

NTV