Beşiktaş, Demba Ba'yı yeniden gözüne kestirdi!

Beşiktaş, geçen sezon kadrosuna katmadığı Demba Ba'yı gelecek sezon yeniden kadrosuna katma planları yapıyor.

Güncellenme 26 Mart 2018 15:59

Devre arasında Beşiktaş'ta kalmak isteyen fakat olumlu bir dönüş alamayınca Göztepe'ye sezon sonuna kadar transfer olan Demba Ba, yeni bir atak yağacak.

Demba Ba yerine Love

Beşiktaş, Çin'de sakatlandıktan sonra 1.5 sezon doğru düzgün futbol oynayamayan ancak bireysel idmanları ihmal etmeyen Demba Ba'yı alma riskine girmemişti. Ondan boşalan yere ise geçen sezon ligde gol kralı olan Vagner Love'u tercih edilmişti.

Love yeterince başarılı olamadı

Kaliteli bir santrfor olan Love, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 müsabakada 3 kez fileleri sarsabildi. Uyum sürecini atlatamayan Love, Negredo'nun gerisinde kaldı.

Anahtar bir rol oynamadı

Vagner Love, attığı üç golün ikisini Karabük ağlarına gönderdi. Birini ise Bayern Münih ile oynanan rövanş müsabakasında kaydetti ve anahtar bir rol oynamadı. Demba Ba ise Göztepe'de çıktığı 7 maçta 5 gol attı ve takımına büyük katkı sağladı. 32 yaşındaki Senegalli santrfor, gösterdiği mücadele ile takım arkadaşlarına da örnek oldu. İçeride Osmanlı (3-3) ve deplasmanda Alanya (11) karşısında l'er gol atarak 2 puan getiren Ba; Sivasspor (1-0), Antalyaspor (2-0) maçlarında galibiyet gollerini kaydederek takımına toplamda 8 puan kazandırdı.

Beşiktaş yeniden Demba Ba diyecek

Demba Ba, Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in boşluğunu doldurunca Başkan Mehmet Sepil'den 2 yıllık kontrat uzatma teklifi aldı. Bu öneriyi kabul eden Senegalli futbolcu, Beşiktaşlı yöneticiler tarafından, "Sakın Göztepe'yle uzatma. Sezon sonunda bize gelirsin" telefonu alınca imza atma kararım askıya aldı. Senegalli yıldızın, lig bitimiyle beraber yeniden Beşiktaş Yönetimiyle pazarlık masasına oturacağı bilgisi elde edildi.