Beşiktaş borçları için kredi çekiyor!

Beşiktaş, borçları ödemek için 96 milyon 400 bin Dolar'lık kredi çekileceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

Güncellenme 08 Kasım 2017 13:39

Beşiktaş Kulübü, geçmişe dair borçlarını ödemek ve yapılandırmak için hamlelerini yapmaya devam ediyor.

Siyah beyazlı kulüp son olarak, banka kredilerini refinans etmek ve ticari borçları ödemek için Denizbank'tan kredi çekiyor. Bugün KAP'a bir açıklamada bulunan Beşitkaş Kulübü, konuyla alakalı olarak Denizbank'la el sıkışıldığını kamuoyuna duyurdu.

İşte Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması;

05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 11.09.2017 tarihinde yaptığımız bildirim ile paralel olarak, söz konusu kredi üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir.