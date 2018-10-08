Beşiktaş beraberliğe razı oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile uzatmada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Güncellenme 08 Ekim 2018 10:15

Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor ile uzatmada yediği golle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı maçı 1 dakikada bulduğu 2 golle öne geçmesine rağmen, uzatmalarda kalesinde gördüğü golle 2-2'ye razı oldu.

Konyaspor penaltıdan golü buldu

Maçın başladığı andan itibaren, 2 takım da uzun paslarla orta sahayı geçmeye çalıştı. Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı ilk devrede Konyaspor penaltıdan golü buldu. 28. dakikada Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bekletmeden kaleye gönderdi. Vida'nın altıpas içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı. Yatabare'nin kullandığı penaltı atışında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Yatabare böylece 5. golüne imza atmış oldu.

İkinci yarı penaltı ile başladı

İkinci yarının başında Atiker Konyaspor bir penaltı daha kazandı. Hakem Ümit Öztürk yeşil beyazlıların kullandığı kornere Medel'in Uğur'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yatabare bu kez topu auta attı.

Fırsatı iyi kullanamadı

Beşiktaş en önemli tehlikesini 53. dakikada yakaladı. Love'un içeri çevirdiği topa Babel bomboş durumda vuramadı ve siyah beyazlılar beraberlik fırsatını kullanamadı.

Vagner Love skora denge getirdi

Siyah beyazlılar 79. dakikada beraberliği buldu. Oğuzhan'ın ortasında fırsatçılığını konuşturan Vagner Love skora dengeyi getiren isim oldu. Brezilyalı yıldız üst üste 2. maçında da golü bulmuş oldu. Beşiktaş, Konyaspor şoku atlatamadan öne geçti. Babel ile verkaça giren Lens Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı.

Mücadele 2-2 sona erdi

Siyah beyazlılar uzatmalara önde girmesine rağmen Hurtado'nun kafa golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e çıkarırken, Atiker Konyaspor 12 puana yükseldi.