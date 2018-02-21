Beşiktaş, Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turun ilk maçında Alman devi Bayern Münih'le karşılaşan Beşiktaş, 5-0 mağlup oldu.

Güncellenme 21 Şubat 2018 00:55

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turun ilk maçında Alman devi Bayern Münih'le karşılaşan Beşiktaş, 5-0 mağlup oldu.

7 maç sonra ilk kez kaybetti

Beşiktaş, devler liginde 7 maç sonra ilk kez kaybetti. 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak olan rövanş maçı öncesi tur umutları mucizenin ötesine kaldı.

16. dakikada işler değişti

Allianz Arena'daki tarihi maçı tam da istenildiği gibi başlaması taraftarı umutlandırmıştı. Fakat, 16. dakikada hevesler kursakta kaldı.

Vida, kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın kaptırdığı topun ardından ceza sahası ön tarafında Robert Lewandowski'ye yaptığı müdahale sonrasında Domagoj Vida direkt kırmızı kart gördü. Bu hareket sonrası takımı 10 kişi bırakan ve kariyerindeki ilk kırmızı kartı gören Vida, ağlayarak oyundan çıktı.

Kırmızı kart sonrası serbest vuruş için topun başına geçen James Rodriguez'in atışı kalenin yanından auta gitti.

İlk gol, Müller'den geldi

10 kişi temsilcimiz karşısında ataklarını sıklaştıran Bayern, 44. dakikada Thomas Müller'in golüyle mücadelede 1-0 öne geçti: Ceza alanı içerisinde David Alaba'nın pasında topla buluşan Thomas Müller tek vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

Bayern Münih, farkı ikiye çıkardı

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Bayern Münih, Coman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: Müller'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Robert Lewandowski pasını Coman'a gönderdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Coman'ın vuruşunda top Fabri'nin sağından ağlarla buluştu.

Skor, 3-0 oldu

66. dakikada Alman ekibi, Müller'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı: Robben'in pasında topla buluşan Joshua Kimmich ceza alanı dışı sağ tarafında ortasını yaptı. Altı pasın içinde topula buluşan Thomas Müller'in vuruşunda Fabri'nin müdahelesi yeterli olmadı ve ve top ağlarla buluştu: 3-0.

Tur umutları mucizelere kaldı

79 ve 88'de sahneye çıkan Robert Lewandowski maçın sonucunu ilan etti: 5-0. Beşiktaş'ın tur umutları mucizelere kaldı.