Beşiktaş, Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, rövanş maçında Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı.

Güncellenme 14 Mart 2018 22:16

Karşılaşmanın 10. dakikasında David Alaba'nın kullandığı frikiği Tolga Zengin yumruklarıyla uzaklaştırmak istedi. Seken top Müller'in önünde kaldı. Alman yıldız topa gelişine vurdu ve çekti fakat top kale direğinin üstünden auta gitti.

Bayern Münih öne geçti

Bayern Münih, maçın 18. dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya, Alman devinin genç yıldızı Thiago Alcantara arka direkte dokundu ve takımını temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'tan atak

Karşılaşmanın 31. dakikasında ise Oğuzhan şık bir pasla Quaresma'yı savunmanın arkasına kaçırdı. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın dönerek vuruşu üstten auta gitti.

Alcantara, sakatlandı

Maçın 35. dakikasında Bayern Münihli Thigo Alcantara, sakatlandı ve yerini Kolombiyalı James Rodrigues'e bıraktı.

İlk yarıyı Bayern Münih önde bitirdi

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Bayern Münih soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı golle başladı

Mücadelenini ikinci yarısı golle başladı. Sağ kanattan Rafinha'nın ortasına Gökhan Gönül ters bir vuruş yaptı ve topu ağlarımıza gönderdi.

Vagner Love 2. golü attı

Beşiktaş Vagner Love ile aradığı golü 58. dakikada buldu. Defanstan pasla çıkmak isteyen Bayern Münih topu Gökhan Gönül'e kaptırdı. Tecrübeli sağ bek ceza sahası içindeki Love'u gördü. Vagner Love düşerken vuruşunu gerçekleşti ve durumu 2-1'e getirdi.

3. gol geldi

Karşılaşmanın 84. dakikasında sol kanattan gelişen Bayern Münih atağında Alaba'nın ortası Gökhan'dan sekti. Arka direkte Müller bomboş pozisyonda kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligine veda etti.