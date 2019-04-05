Beşiktaş, Barcelonalı yıldızın peşinde!

Beşiktaş'ta Medel'in menajerliğini yapan Felicevich'in Barcelona'da top koşturan Arturo Vidal'ı önerdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Nisan 2019 09:33

Beşiktaş'ta Medel'in menajerliğini yapan Felicevich'in Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Şlili orta saha Arturo Vidal'ı siyah-beyazlılara önerdiği iddia edildi.

Beşiktaş, Vidal’in peşinde

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerlerin önerdiği isimlere Barcelona'nın Şilili yıldızı Arturo Vidal de eklendi.

Fotomaç gazetesinin İspanyol basınına dayandırdığı haberde, Barcelona'da aradığını bulmayan Vidal'in menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. Gary Medel ve Enzo Roco'nun menajeri olan Fernando Felicevich'in istenmesi durumunda bir görüşme ayarlayabileceği ifade edildi.

Kiralık olarak gelebilir

2021'e kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncunun kulübünün de onay vermesi durumunda kiralık olarak gelebileceği belirtildi.