Beşiktaş, Arda Turan'la mı anlaştı?

Ara transfer döneminde güçlü isimlerine kadrosuna katan Beşiktaş'ın Arda Turan'la görüşeceği iddia edildi.

Güncellenme 07 Ocak 2019 13:21

Süper Lig'de ara transfer dönemi kapsamında bomba haberler peşi peşine geliyor. Medipol Başakşehir'den Robinho ve Serdar Taşçı transferi sonrası sürpriz bir Arda Turan haberi geldi.

Arda Turan ayrılmak istiyor

Fotospor'un haberine göre, formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın Robinho'nun da alınması ile forma giyme şansı olmadığına inandığı için Başakşehir’den ayrılmak istediği iddia edildi. Arda Turan bu durumu yakın arkadaşı olan Burak Yılmaz’la paylaştı.

Şenol Güneş sıcak bakıyor

Buna göre; Burak Yılmaz’ın tavsiyesi üzerine Şenol Güneş’in de onayı ile Beşiktaş yönetimi Ardan Turan’la masaya oturdu.

Beşiktaş’ta Gökhan Töre kadro dışı bırakıldığı, Q7 son anda yönetimin aldığı kararla kampa götürüldüğü, Babel’in sözleşmesi yenilenmediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş'in kulağına hoş geldi.

Daha önce Beşiktaş forması ile poz vermişti

Daha önceki yıllarda da Arda Turan ve Beşiktaş arasında bir yakınlaşma söz konusu olmuştu. Hatta Arda Turan, Beşiktaş forması ile dahi poz vermişti.