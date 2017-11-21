Beşiktaş: 1 - Porto: 1

Beşiktaş, Porto maçında berabere bitirmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Güncellenme 21 Kasım 2017 23:34

Beşiktaş - Porto maç özeti: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Beşiktaş, Porto ile oynadığı gruptaki 5. maçında 1-1 berabere kaldı. Puanını 11'e yükselten Beşiktaş, böylece Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi.

Beşiktaş, Porto maçında aldığı bu sonuçla tarihi başarılarına yenilerini ekledi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran Beşiktaş, topladığı 11 puan ile de Fenerbahçe'nin rekoruna da ortak olmuş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez mücadele eden ve en yüksek puanına bu sezon ulaşan Beşiktaş, Monaco beraberliği ile puanını 10'a çıkararak bu alandaki rekorunu geliştirmeyi sürdürmüştü. Beşiktaş, 2001-2002 ve 2012-2013'te Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 10'ar puan alan Galatasaray'ı da yakalamıştı.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 11 puanla Türk takımları adına rekoru elinde bulunduran Fenerbahçe'yi Porto maçı sonrasında yakalamış oldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruptaki son maçında alacağı bir puan ile bu rekoru geçmiş olacak. Beşiktaş - Porto maçını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Porto maçınan önemli anlar

9. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı.

GOL 29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

33. dakikada Adriano'nun uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma, dar açısına rağmen topa sert vurdu ancak kaleci Jose Sa gole izin vermedi.

39. dakikada Ricardo'nun sağdan yaptığı ortada, Aboubakar'ın vuruşunda, top auta gitti.

GOL 41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş - Porto maçının ikinci yarısında başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

Beşiktaş - Porto maçı ilk 11'leri

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan,

Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles, Danilo, Herrera, Ricardo, Oliveira, Brahimi, Aboubakar