Berna Laçin ve Alişan sosyal medyada birbirine girdi!

İdam tartışmalarını eleştiren Berna Laçin'in kullandığı ifade Alişan'ı kızdırdı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 09:54

Berna Laçin'in "idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" şeklindeki ifadelerini Alişan, "Berna hanım orada Peygamber Efendimiz yatıyor" ifadeleri ile eleştirdi.

Art arda yaşanan çocuk katliamlarına ve cinsel istismarlarına sinirlenen oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından, "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" ifadeleri ile idam isteyenleri eleştirdi.

Berna Laçin'in ifadelerini yanlış bulan ünlü sanatçı Alişan ise, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" sözleri ile cevap verdi.