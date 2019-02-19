Berna Laçin hakkında karar verildi!

Medine hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Berna Laçin’in beraatına karar verildi.

Güncellenme 19 Şubat 2019 14:11

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Medine hakkında kullandığı ifadeler nedeni ile "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan bir yıl hapsi istenen ünlü oyuncu Berna Laçin’in beraatına karar verildi.

Beraat etti

Davanın karar duruşmasına Berna Laçin katılmadı. Duruşmaya katılan Laçin'in Avukatı Bekir Sinan Akboğa, mahkemeye yazılı bir savunma sunarak müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme de sanığın üzerine atılı suçun unsurları bulunmadığı gerekçesi ile beraat kararı verdi.

Ne yaşanmıştı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin Eşiz'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkilere neden olduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede Laçin'in "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.