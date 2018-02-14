Berlin'de dikkat çeken görüşme

Başbakan Yıldırım, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. Görüşmede Suriye, terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası konular masada olacak.

Güncellenme 14 Şubat 2018 23:33

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Merkel ile görüşmelerde bulunmak üzere yarın Berlin'e günü birlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Görüşmede, Almanya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.