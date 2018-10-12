Berkay'ın eşi Özlem Ada her şeyi bir bir anlattı

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, o gece neler olduğunu anlattı.

Güncellenme 12 Ekim 2018 14:55

Arda Turan ile popçu Berkay’ın kavgasının yankıları sürerken, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz Programı'na katılan Seren Serengil, Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşananları yorumladı.

Özlem Ada her şeyi bir bir anlattı

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’le konuşan Serengil, Özlem Ada’yı geçmiş olsun dilemek için aradığını, kadınların bir tarafta erkeklerin bir tarafta sohbet ettiği sırada Arda Turan’ın birden bire kulağına eğildiğini Berkay’ın gördüğünü, sonra Berkay’ın eşinin yanına gelerek ne söylediğini sorduğunu, Özlem Ada’da bir şey yapmayacaksan söyledim dediğini, Berkay’ın çocuğunun üzerine yemin ettiğini, daha sonra Berkay olup biteni Burak Yılmaz’a anlatırken Arda Turan’ın gelip kafa attığını anlattı.

“Bu konunun peşini bırakmayacağım”

Kenan Erçetingöz’e açıklama yapan Berkay, "Bana bir şey olmaz diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya seninle helalleşirim ama şartım var dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem” dedi.