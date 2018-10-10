Berkay'ın eşi kavganın perde arkasını anlattı

Arda Turan ve popçu Berkay'ın kavgasının perde arkasını Özlem Ada Şahin anlattı.

Güncellenme 10 Ekim 2018 14:28

Milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay aynı mekanda sabah kadar eğlendi. İkilinin çıkışta yumruk yumruğa kavga ettiği ve Arda’nın Berkay’ın burnunu kırdığı ortaya çıktı.

Ünlü popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayı Habertürk’e anlattı. Şahin, Arda Turan’ın kendisine sarkıntılık ettiğini iddia etti.

Sarkıntılık iddiası

Esin Övet’e konuşan Özlem Ada Şahin, "Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı” dedi.

Berkay kanlar içinde kalmış

Berkay'ın kanlar içinde çıkarıldığını anlatan Şahin,”Direkt hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?" dedi.