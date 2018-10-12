Berkay'dan Arda Turan'ı bitirecek açıklamalar

Ünlü şarkıcı Berkay, Arda Turan ile hastanede yaşadıklarını anlattı.

Güncellenme 12 Ekim 2018 15:10

Arda Turan’ın bir eğlence mekanında Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’in kulağına eğilerek, "Evli olmasam seni kaçırmazdım" demesi üzerine çıkan kavganın yankıları devam ediyor.

Hastaneye 7 arkadaşı ile gitmiş

Konuyla ilgili ilk kez konuşan ünlü şarkıcı Berkay, Arda Turan’ın hastaneye 7 arkadaşı ile birlikte geldiğini iddia etti.

“Silahı yerlere sıktı”

Olayların farklı anlatıldığını belirten Berkay, Arda Turan’ın hastaneye tek başına gelmediğini, 7 kişi ile geldiğini, “al kafama sık” dediğini, kendisinin ona “Sen y..klık yaptın” dediğini, silahı alıp yerlere sıktığını söyledi.

“20 dakika bir odada kalalım”

Kenan Erçetingöz’e açıklamalarda bulunan Berkay, “bana bir şey olmaz diyen Arda Turan’a gününü göreceğini, Arda Turan’a bir şartla helalleşeceğini söylediğini belirterek, “Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem" ifadelerini kullandı.