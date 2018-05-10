Berkay’dan Alişan’a şok cevap!

Alişan’ın düğününe katılmayan Berkay, konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 17:21

Geçtiğimiz Pazar günü Beşiktaş’ta yaptıkları düğünle dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin düğününe katılmayan Berkay ile ilgili ortaya iddialar atıldı ve bu iddialara Berkay sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Pazar günü kıyılan nikahın ardından muhteşem bir düğünle dünya evine giren çiftin düğününe iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı. Fatih Ürek’in de sahne aldığı düğünde Alişan’ın yakın arkadaşı Berkay’ın katılmamış olması gözlerden kaçmadı ve büyük merak konusu oldu.

Demet’e sormam gerek

Magazin gündemi yer alan iddialara göre Alişan’ın düğün sonrası bir after part düzenlemek istemesi ve bu partiyi Berkay’ın sahne aldığı mekan düzenlemek istemesi üzerine berkay’ın önce Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden izin alması gerektiğini söyleyince Alişan bunun üzerine çok sinirlenip Berkay ile bağlarını koparttığı söyleniyor. Hatta daha sonra Alişan’ın yeni albümü için Berkay’dan aldığı parçayı da iptal ettiği iddialar arasında.

Kimseye sormam

Magazin gündeminde dolaşan bu dedikodular üzerine Berkay konuya açıklık getirdi ve zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İşte Berkay’ın açıklaması:

Şimdi ben birine bir şey sorup izin almışım ya da alacakmışım. Yok şarkıyı geri vermiş. 38 yaşında akıl sağlığı yerinde aslan gibi bir delikanlıyım ve kimseye bir şey sormama gerek yok! Sormam gençler bilirsiniz. Şarkı konusuna gelince 1 ay sonra görürsünüz. Merak ederseniz şarkının sözü ve müziği benim. Bu arada Alişan'ın düğününde sahnede olmamamın ise Okan Kurt ya da Demet Akalın ile alakası yoktur. Bu teklifin bana geldiğinden haberleri dahi yoktu birkaç gün öncesine kadar. Bu tamamıyla benim kararım olup, kendime yakışanı düşündüğüm davranış bniçimidir! Alişan ile Demet aracılığıyla tanıştım, gram bir sorunum yoktur fakat orada sahnede olmamda bana yakışmazdı! Ayrıca o gece aylar öncesinden belirlenen başka bir düğündeydim.